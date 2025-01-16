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CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Ocak 2025 || Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
06:49
CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Ocak 2025 || Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları, 16 Ocak 2025 Perşembe günü itibarıyla yatırımcıların gündeminde yerini aldı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatlarındaki anlık değişimler, hem piyasaları hem de bireysel yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düştü mü, arttı mı? İşte, piyasada son durum!