CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Ocak 2025 || Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altındaki hareketlilik, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, piyasaların son durumu canlı ve anlık olarak paylaşılıyor. 16 Ocak 2025 itibarıyla gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altını gibi farklı altın türlerinde güncel fiyatlar ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları tablosu!