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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Ocak 2025 || Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 06:49

CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Ocak 2025 || Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, 16 Ocak 2025 Perşembe günü itibarıyla yatırımcıların gündeminde yerini aldı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatlarındaki anlık değişimler, hem piyasaları hem de bireysel yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düştü mü, arttı mı? İşte, piyasada son durum!

CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Ocak 2025 || Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altındaki hareketlilik, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, piyasaların son durumu canlı ve anlık olarak paylaşılıyor. 16 Ocak 2025 itibarıyla gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altını gibi farklı altın türlerinde güncel fiyatlar ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları tablosu!

CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Ocak 2025 || Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.076,67

SATIŞ(TL) 3.077,12

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CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Ocak 2025 || Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.014,00

SATIŞ(TL) 5.063,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Ocak 2025 || Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.316,00

SATIŞ(TL) 20.623,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Ocak 2025 || Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.696,71

SATIŞ(USD) 2.697,11

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