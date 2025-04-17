CANLI ALTIN FİYATLARI 17 NİSAN 2025 | Altın fiyatları ne kadar, yükseliş devam ediyor mu? İşte, gram altında son durum!

Yatırımcıların tercih ettiği altın, 17 Nisan 2025 günü de yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor. Gram altın 4 bin TL üzerindeki seyrine devam ederken, piyasalar gün boyu canlı verilerle takip ediliyor. Son fiyat hareketleri ve altın uzmanlarının beklentileri merak konusu oldu. İşte güncel altın fiyatlarında son durum ve detaylar…