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CANLI ALTIN FİYATLARI 17 NİSAN 2025 | Altın fiyatları ne kadar, yükseliş devam ediyor mu? İşte, gram altında son durum!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:51
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
06:51
CANLI ALTIN FİYATLARI 17 NİSAN 2025 | Altın fiyatları ne kadar, yükseliş devam ediyor mu? İşte, gram altında son durum!
Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. 17 Nisan 2025 Perşembe günü gram altın 4.100 TL sınırına yaklaşırken, ons altın da uluslararası piyasalarda yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu yükselişin kalıcı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 17 Nisan 2025 altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve ons altın bugün ne kadar oldu? İşte, detaylar...