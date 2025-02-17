CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Ekonomik dalgalanmalar ve küresel gelişmelerin etkisiyle güvenli liman olarak görülen altın, haftaya değişken bir seyirle başladı. 17 Şubat 2025 itibarıyla gram altın 3.374,66 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 5.620,00 TL'den alıcı buluyor. Peki, tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar? İşte piyasalardan anlık verilerle güncel altın fiyatları…