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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 08:01 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 08:01

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde araştırılıyor. Son dönemde dalgalı bir grafik çizen değerli metal, yeni haftaya yükselişle başladı. Sabah saatlerinde gram altın 3.374,66 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 5.620,00 TL'ye geriledi. Yatırımcılar, güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 17 Şubat 2025 güncel rakamlar.

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Ekonomik dalgalanmalar ve küresel gelişmelerin etkisiyle güvenli liman olarak görülen altın, haftaya değişken bir seyirle başladı. 17 Şubat 2025 itibarıyla gram altın 3.374,66 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 5.620,00 TL'den alıcı buluyor. Peki, tam, yarım, gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar? İşte piyasalardan anlık verilerle güncel altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.374,66

SATIŞ(TL) 3.375,26

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CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.620,00

SATIŞ(TL) 5.657,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 22.777,00

SATIŞ(TL) 23.121,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.899,62

SATIŞ(USD) 2.899,84

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