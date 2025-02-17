Haberler
Yaşam
CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
08:01
CANLI ALTIN FİYATLARI TABLOSU: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını fiyatları kaç TL?
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde araştırılıyor. Son dönemde dalgalı bir grafik çizen değerli metal, yeni haftaya yükselişle başladı. Sabah saatlerinde gram altın 3.374,66 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 5.620,00 TL'ye geriledi. Yatırımcılar, güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını alış-satış fiyatlarını merak ediyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 17 Şubat 2025 güncel rakamlar.