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CANLI ALTIN FİYATLARI 18 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
09:05
CANLI ALTIN FİYATLARI 18 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
18 Ocak altın fiyatları hafta sonunda da yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yatırımcıların güveli liman olarak nitelendirdikleri sarı metal uzun süredir inişli çıkışlı grafiğini devam ettirirken gram altın tarihinin en yüksek seviyelerini görüyor. Yatırım amacıyla sıkça tercih edilen gram altın bu sabah saatlerinde 3.081,24 TL seviyesindeyken çeyrek altın 5.019,00 seviyesine ulaştı. Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 18 Ocak 2025 canlı altın fiyatları