CANLI ALTIN FİYATLARI 18 OCAK 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

18 Ocak Cumartesi gününde altın fiyatları gündemde. Uzun süredir dalgalı bir grafik çizen altın için yeni haftanın fiyatları hafta sonunda da takip ediliyor.Çeyrek ve gram altında rekor seviyelere ulaşılıyor. Peki,bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 18 Ocak 2025 canlı altın fiyatları