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Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 09:21

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI 19 AĞUSTOS 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar?

Altın yeni haftaya hızlı bir giriş yaparken yatırımcılar tarafından canlı altın fiyatları takip edilmeye başladı. Yarım altın, gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik gram fiyatları gündemde. Son verilere göre bugün gram altın 2.708,24 TL'den açılış yaparken çeyrek altın 4.430.00 TL'ye oldu. Bugünkü altın fiyatları sorgulanıyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 19 Ağustos 2024 güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, ons canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI 19 AĞUSTOS 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları bugün araştırılıyor. Haftanın ilk gününde sarı metalin hareketliliğini takip etmek isteyen vatandaşlar altının gram fiyatına odaklandı. İşte, 19 Ağustos canlı gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI 19 AĞUSTOS 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 18.190,00
Satış: 18.465,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI 19 AĞUSTOS 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 18.156,00

Satış: 18.358,00

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI 19 AĞUSTOS 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.486,62

Satış: 2.622,66

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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI 19 AĞUSTOS 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.501,00

Satış: 2.501,92

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