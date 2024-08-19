Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
09:21
CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI 19 AĞUSTOS 2024 | Bugün gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik, tam altın ne kadar?
Altın yeni haftaya hızlı bir giriş yaparken yatırımcılar tarafından canlı altın fiyatları takip edilmeye başladı. Yarım altın, gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik gram fiyatları gündemde. Son verilere göre bugün gram altın 2.708,24 TL'den açılış yaparken çeyrek altın 4.430.00 TL'ye oldu. Bugünkü altın fiyatları sorgulanıyor. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 19 Ağustos 2024 güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik, ons canlı altın fiyatları