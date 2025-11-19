Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 19 KASIM 2025 | Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.11.2025 06:36

Altın piyasasında yeni gün hareketli başladı. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların radarında yer alırken, hem kuyumcularda hem de dijital platformlarda güncel fiyatlar araştırılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? İşte, 19 Kasım 2025 canlı altın fiyatları...

Altın yatırımcıları yeni işlem gününde fiyatları mercek altına aldı. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları güncel rakamlarıyla dikkat çekiyor. Peki, piyasalardaki dalgalanma ile altın fiyatları nasıl şekilleniyor? İşte, tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.375,00 TL
SATIŞ: 9.456,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 38.174,00 TL
SATIŞ: 38.751,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 37.386,00 TL
SATIŞ: 37.680,00 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 38.392,00 TL
SATIŞ: 38.663,00 TL

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.548,59TL
SATIŞ: 5.549,35 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.232,01 TL
SATIŞ: 5.471,49 TL

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.073,53 dolar
SATIŞ: 4.074,11 dolar

YARIM ALTIN

ALIŞ: 18.750,00 TL
SATIŞ: 18.901,00 TL

