Giriş Tarihi: 02.08.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
10:58
CANLI ALTIN FİYATLARI 2 AĞUSTOS 2024 | Gram Altında rekor! Altın fiyatları ne kadar, düştü mü yükseldi mi?
Günün ilk saatlerinde yatırımcılar canlı altın fiyatları ekranını yakından takip ediyor. Gün itibarıyla altın fiyatları düşüş ve yükselişleri mercek altına alındı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar? Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi, gram altın kaç TL? İşte, 2 Ağustos canlı altın fiyatları!