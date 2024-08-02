CANLI ALTIN FİYATLARI 2 AĞUSTOS 2024 | Gram Altında rekor! Altın fiyatları ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları son dakika takip ediliyor. Güne hareketli başlayan dalgalanmada gram altın ve çeyrrek altın yatırımcıların gündeminde. Bu kapsamda kapalı çarşı altın fiyatları mercek altına alındı. Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi, gram altın kaç TL? İşte, alış satış tablosu!