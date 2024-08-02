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Giriş Tarihi: 02.08.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:58

CANLI ALTIN FİYATLARI 2 AĞUSTOS 2024 | Gram Altında rekor! Altın fiyatları ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

Günün ilk saatlerinde yatırımcılar canlı altın fiyatları ekranını yakından takip ediyor. Gün itibarıyla altın fiyatları düşüş ve yükselişleri mercek altına alındı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar? Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi, gram altın kaç TL? İşte, 2 Ağustos canlı altın fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI 2 AĞUSTOS 2024 | Gram Altında rekor! Altın fiyatları ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları son dakika takip ediliyor. Güne hareketli başlayan dalgalanmada gram altın ve çeyrrek altın yatırımcıların gündeminde. Bu kapsamda kapalı çarşı altın fiyatları mercek altına alındı. Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi, gram altın kaç TL? İşte, alış satış tablosu!

CANLI ALTIN FİYATLARI 2 AĞUSTOS 2024 | Gram Altında rekor! Altın fiyatları ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.253,00

Satış: 4.323,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 2 AĞUSTOS 2024 | Gram Altında rekor! Altın fiyatları ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.629,31

Satış: 2.629,78

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 2 AĞUSTOS 2024 | Gram Altında rekor! Altın fiyatları ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.387,23

Satış: 2.525,32

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CANLI ALTIN FİYATLARI 2 AĞUSTOS 2024 | Gram Altında rekor! Altın fiyatları ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.463,10

Satış: 2.412,25

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