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Haberler Yaşam Canlı altın fiyatları 2 Haziran güncel rakamlar! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.06.2021 06:47 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 07:52

Canlı 2 Haziran güncel rakamlar! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde altının gram fiyatının 500 TL'nin üzerine çıkmasıyla beraber yatırımcılar canlı ve güncel üzerindeki güncel rakamları yakından takip etmeye başladı. Kapalıçarşı'dan bu sabah saatlerinde gelen verilere göre; sarı metalin gramı 527 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 844 TL olarak kaydedildi. Öte yandan yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyen vatandaşlar "2 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve tüm detaylar…

Kapalıçarşı altın fiyatları 2 Haziran canlı rakamlar! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemin en yüksek seviyelerinde seyreden altının gram fiyatının 527 TL'yi aşmasıyla beraber "2 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gündeme taşındı. Sarı metal 394 lira ile Şubat ayında gördüğü dip seviyesinin ardından yükseliş trendi yakaladı. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira? İşte canlı ve güncel rakamlar…

Kapalıçarşı altın fiyatları 2 Haziran canlı rakamlar! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 469,04

SATIŞ: 501,18

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Kapalıçarşı altın fiyatları 2 Haziran canlı rakamlar! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.415,00

SATIŞ: 3.513,00

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Kapalıçarşı altın fiyatları 2 Haziran canlı rakamlar! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.441,00

SATIŞ: 3.493,00

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Kapalıçarşı altın fiyatları 2 Haziran canlı rakamlar! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.320,04

SATIŞ: 3.387,39

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