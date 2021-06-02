Son dönemde altının gram fiyatının 500 TL'nin üzerine çıkmasıyla beraber yatırımcılar canlı ve güncel altın fiyatları üzerindeki güncel rakamları yakından takip etmeye başladı. Kapalıçarşı'dan bu sabah saatlerinde gelen verilere göre; sarı metalin gramı 527 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 844 TL olarak kaydedildi. Öte yandan yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyen vatandaşlar "2 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve tüm detaylar…