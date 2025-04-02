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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 2 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 07:39 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 07:39

CANLI ALTIN FİYATLARI 2 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Bugün sabah gram altın 3.813,35 TL, çeyrek altın ise 6.270,00 TL seviyesinde işlem görmekte. Küresel gelişmeler ve piyasa hareketleri altın fiyatlarında bir artışa yol açtı. Bayram sonrası yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarını dikkatle izliyor. Peki, 2 Nisan 2025 gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 2 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki dalgalanma devamlı olarak izleniyor. Yeni haftaya güçlü bir giriş yapan gram altın, yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Çeyrek, yarım, tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları, alış ve satış fiyatlarıyla birlikte anlık olarak takip ediliyor. İşte, güncel altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 2 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.813,35

SATIŞ(TL) 3.813,80

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CANLI ALTIN FİYATLARI 2 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.270,00

SATIŞ(TL) 6.361,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 2 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 25.140,00

SATIŞ(TL) 25.520,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 2 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.124,88

SATIŞ(USD) 3.125,19

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