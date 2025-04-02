Haberler
Yaşam
CANLI ALTIN FİYATLARI 2 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 07:39
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
07:39
CANLI ALTIN FİYATLARI 2 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Bugün sabah gram altın 3.813,35 TL, çeyrek altın ise 6.270,00 TL seviyesinde işlem görmekte. Küresel gelişmeler ve piyasa hareketleri altın fiyatlarında bir artışa yol açtı. Bayram sonrası yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarını dikkatle izliyor. Peki, 2 Nisan 2025 gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları