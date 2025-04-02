CANLI ALTIN FİYATLARI 2 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki dalgalanma devamlı olarak izleniyor. Yeni haftaya güçlü bir giriş yapan gram altın, yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Çeyrek, yarım, tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları, alış ve satış fiyatlarıyla birlikte anlık olarak takip ediliyor. İşte, güncel altın fiyatları...