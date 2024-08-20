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Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:43

Canlı altın fiyatları 20 Ağustos 2024: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın kuru takip ekranı

Altın fiyatları yatırımcının yakın takibine girdi. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 715 liradan test ediliyor. Yeni haftaya rekorla başlayan madendeki hareketlilik sonrası gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, 20 Ağustos 2024 bugün altın fiyatları ne kadar oldu, son durum nedir? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

Canlı altın fiyatları 20 Ağustos 2024: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın kuru takip ekranı

Altın fiyatları canlı takip ekranı yatırım aracı olarak değerli madeni tercih eden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Anlık ve canlı gram altın bugün 2715 TL'den çeyrek altın ise 4438 TL'den işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 20 Ağustos 2024 tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...

Canlı altın fiyatları 20 Ağustos 2024: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın kuru takip ekranı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.715,14

SATIŞ(TL) 2.715,51

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Canlı altın fiyatları 20 Ağustos 2024: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın kuru takip ekranı

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.438,00
SATIŞ(TL) 4.510,00

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Canlı altın fiyatları 20 Ağustos 2024: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın kuru takip ekranı

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 18.161,00

SATIŞ(TL) 18.436,00

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Canlı altın fiyatları 20 Ağustos 2024: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın kuru takip ekranı

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.502,72

SATIŞ(USD) 2.503,11

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