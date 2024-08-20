Canlı altın fiyatları 20 Ağustos 2024: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın kuru takip ekranı

Altın fiyatları canlı takip ekranı yatırım aracı olarak değerli madeni tercih eden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Anlık ve canlı gram altın bugün 2715 TL'den çeyrek altın ise 4438 TL'den işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 20 Ağustos 2024 tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...