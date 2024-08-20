Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
09:43
Canlı altın fiyatları 20 Ağustos 2024: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın kuru takip ekranı
Altın fiyatları yatırımcının yakın takibine girdi. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 715 liradan test ediliyor. Yeni haftaya rekorla başlayan madendeki hareketlilik sonrası gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, 20 Ağustos 2024 bugün altın fiyatları ne kadar oldu, son durum nedir? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış tablosu