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CANLI ALTIN FİYATLARI 20 NİSAN 2025 | Gram altın rekor tazeledi! Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç T?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
06:40
CANLI ALTIN FİYATLARI 20 NİSAN 2025 | Gram altın rekor tazeledi! Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç T?
Haftanın son gününde canlı altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Hafta içi itibarıyla yükselişin devam ettiği gram altın son olarak 4100 seviyelerini görürken, 20 Nisan 2025 Pazar günü 4.075 TL ile güne başladı. Gün içinde hareketliliğin devam ettiği altın piyasasında yatırımcılar canlı verilere odaklandı. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, canlı kur...