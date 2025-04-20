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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 20 NİSAN 2025 | Gram altın rekor tazeledi! Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç T?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 06:40 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 06:40

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 NİSAN 2025 | Gram altın rekor tazeledi! Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç T?

Haftanın son gününde canlı altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Hafta içi itibarıyla yükselişin devam ettiği gram altın son olarak 4100 seviyelerini görürken, 20 Nisan 2025 Pazar günü 4.075 TL ile güne başladı. Gün içinde hareketliliğin devam ettiği altın piyasasında yatırımcılar canlı verilere odaklandı. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, canlı kur...

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 NİSAN 2025 | Gram altın rekor tazeledi! Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç T?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte sarı metal son zamanlarda büyük ilgi görürken, yatırımcıların da odağında kalmaya devam ediyor. Altın yatırımı yapmak isteyenler ve bozdurmak isteyenler "Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, güncel ve canlı veriler...

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 NİSAN 2025 | Gram altın rekor tazeledi! Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç T?

BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI 19 NİSAN 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.326,81 dolar
SATIŞ: 3.328,14 dolar

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CANLI ALTIN FİYATLARI 20 NİSAN 2025 | Gram altın rekor tazeledi! Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç T?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.075,24 TL
SATIŞ: 4.076,87 TL

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CANLI ALTIN FİYATLARI 20 NİSAN 2025 | Gram altın rekor tazeledi! Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç T?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 27.424,00 TL
SATIŞ: 27.838,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 NİSAN 2025 | Gram altın rekor tazeledi! Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç T?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 6.737,00 TL
SATIŞ: 6.783,00 TL