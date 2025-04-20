CANLI ALTIN FİYATLARI 20 NİSAN 2025 | Gram altın rekor tazeledi! Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç T?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte sarı metal son zamanlarda büyük ilgi görürken, yatırımcıların da odağında kalmaya devam ediyor. Altın yatırımı yapmak isteyenler ve bozdurmak isteyenler "Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, güncel ve canlı veriler...