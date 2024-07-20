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CANLI ALTIN FİYATLARI 20 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 20.07.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
20:39
CANLI ALTIN FİYATLARI 20 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları yönünü aşağı doğru çevirdi. Gram altın bugün 2548 TL'den işlem görüyor. Altın alacaklar ve düğün yapacaklar "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorgulamalarına hız kazandı. İşte 20 Temmuz 2024 çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...