CANLI ALTIN FİYATLARI 20 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Haftaya yükselişle başlayan altın yönünü aşağıya doğru kırdı. Gözde yatırım aracındaki bu hareket sonrası yatırımcısının alım fırsatı artarken kuyumcu ve Kapalı Çarşı'da canlı altın fiyatları sorgulanmaya başladı. Peki, 20 Temmuz 2024 çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar...