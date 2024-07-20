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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 20 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 20.07.2024 20:39 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 20:39

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları yönünü aşağı doğru çevirdi. Gram altın bugün 2548 TL'den işlem görüyor. Altın alacaklar ve düğün yapacaklar "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorgulamalarına hız kazandı. İşte 20 Temmuz 2024 çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Haftaya yükselişle başlayan altın yönünü aşağıya doğru kırdı. Gözde yatırım aracındaki bu hareket sonrası yatırımcısının alım fırsatı artarken kuyumcu ve Kapalı Çarşı'da canlı altın fiyatları sorgulanmaya başladı. Peki, 20 Temmuz 2024 çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar...

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.550,43

SATIŞ(TL) 2.551,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 20 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.198,00

SATIŞ(TL) 4.254,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 20 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 17.183,00

SATIŞ(TL) 17.443,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 20 TEMMUZ 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.400,85

SATIŞ(USD) 2.401,38

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