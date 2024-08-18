Giriş Tarihi: 18.08.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
23:49
CANLI ALTIN FİYATLARI 2024 ALIŞ SATIŞ | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, çeyrek altın düştü mü, arttı mı, kaç TL oldu?
Altın fiyatları artış ve yükselişle birlikte gündemde. Dalgalanmanın devam ettiği tabloda günün ilk saatlerinde altın fiyatları yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı fiyatları ile birlikte altın fiyatları mercek altına alındı. Bu kapsamda gün içinde alım satım yapacak olanlar için canlı tablo ortaya çıktı. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü, arttı mı? İşte, 12 Ağustos 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…