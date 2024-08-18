CANLI ALTIN FİYATLARI 2024 ALIŞ SATIŞ | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, çeyrek altın düştü mü, arttı mı, kaç TL oldu?

Günün ilk ışıklarıyla altın fiyatlarında dalgalanma başladı. Her gün farklı bir düşüş ve yükselişin yaşandığı tabloda gram altın güne 2.624,69 TL'den alış fiyatıyla başladı. Peki, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları tablosu!