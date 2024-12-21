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CANLI ALTIN FİYATLARI 2024: Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
16:15
CANLI ALTIN FİYATLARI 2024: Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor ve 20 Aralık 2024 itibarıyla piyasalardaki son durum, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında gün içinde dalgalanmalar yaşanırken, özellikle döviz kuru ve küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü yoksa yükseldi mi? İşte 20 Aralık 2024 Canlı altın fiyatları...