Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
16:58
CANLI Altın Fiyatları 2024 - Bugün Canlı Ve Anlık Altın Kuru Fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi?
Günün ilk saatlerinde yatırımcılar canlı altın fiyatları ekranını yakından takip ediyor. Gün itibarıyla altın fiyatları düşüş ve yükselişleri mercek altına alındı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar? Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi, gram altın kaç TL? İşte, Canlı Ve Anlık Altın Kuru Fiyatı.