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Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:57 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:58

CANLI Altın Fiyatları 2024 - Bugün Canlı Ve Anlık Altın Kuru Fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

Günün ilk saatlerinde yatırımcılar canlı altın fiyatları ekranını yakından takip ediyor. Gün itibarıyla altın fiyatları düşüş ve yükselişleri mercek altına alındı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar? Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi, gram altın kaç TL? İşte, Canlı Ve Anlık Altın Kuru Fiyatı.

CANLI Altın Fiyatları 2024 - Bugün Canlı Ve Anlık Altın Kuru Fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları son dakika takip ediliyor. Güne hareketli başlayan dalgalanmada gram altın ve çeyrrek altın yatırımcıların gündeminde. Bu kapsamda kapalı çarşı altın fiyatları mercek altına alındı. Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi, gram altın kaç TL? İşte, alış satış tablosu!

CANLI Altın Fiyatları 2024 - Bugün Canlı Ve Anlık Altın Kuru Fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.253,00

Satış: 4.323,00

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CANLI Altın Fiyatları 2024 - Bugün Canlı Ve Anlık Altın Kuru Fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.629,31

Satış: 2.629,78

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

CANLI Altın Fiyatları 2024 - Bugün Canlı Ve Anlık Altın Kuru Fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.387,23

Satış: 2.525,32

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CANLI Altın Fiyatları 2024 - Bugün Canlı Ve Anlık Altın Kuru Fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.463,10

Satış: 2.412,25

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