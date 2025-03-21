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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MART CUMA | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 09:22

CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MART CUMA | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Canlı altın fiyatları haftaya yükselişle başlamıştı. Gram altın son olarak 3700 seviyelerine yükselirken, çeyrek altın ise 6.041,00 TL'ye geriledi. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın verilerinde alış ve satış fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MART CUMA | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki dalgalanma anlık olarak takip ediliyor. Yeni haftaya yüksek başlayan gram altın yatırımcıların takibinde. Çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları alış-satış verileriyle canlı fiyat tablosunda yerini aldı. İşte, altın fiyatları anlık veriler...

CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MART CUMA | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 MART 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.029,61
SATIŞ: 3.030,99

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CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MART CUMA | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.702,80 TL
SATIŞ: 3.707,49 TL

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CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MART CUMA | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 24.661,00 TL
SATIŞ: 25.034,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MART CUMA | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 6.041,00 TL
SATIŞ: 6.108,00 TL