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CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MART CUMA | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
09:22
CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MART CUMA | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Canlı altın fiyatları haftaya yükselişle başlamıştı. Gram altın son olarak 3700 seviyelerine yükselirken, çeyrek altın ise 6.041,00 TL'ye geriledi. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın verilerinde alış ve satış fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?