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GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
11:09
GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından altın fiyatları yakından izleniyor. Tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan altının yükselişi hafta sonunda da sürüyor. Bugün gram altın 3.438,07 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 5.822,00 TL'den alıcı buluyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar? İşte, canlı piyasa verileriyle güncel altın fiyatları…