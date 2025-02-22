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Haberler Yaşam GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:09

GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından altın fiyatları yakından izleniyor. Tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan altının yükselişi hafta sonunda da sürüyor. Bugün gram altın 3.438,07 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 5.822,00 TL'den alıcı buluyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar? İşte, canlı piyasa verileriyle güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Son dönemin en yüksek seviyelerine ulaşan altın fiyatları, hafta sonu da yükseliş trendini koruyor. Yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler, fiyatlardaki anlık değişimleri yakından takip ediyor. 22 Şubat 2025 Cumartesi itibarıyla gram altın 3.438,07 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 5.822,00 TL'den alıcı buluyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün kaç TL?

GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.437,62

SATIŞ(TL) 3.438,13

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GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.756,00

SATIŞ(TL) 5.810,00

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GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 23.586,00

SATIŞ(TL) 23.690,00

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GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.934,68

SATIŞ(USD) 2.935,11

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