GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Son dönemin en yüksek seviyelerine ulaşan altın fiyatları, hafta sonu da yükseliş trendini koruyor. Yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler, fiyatlardaki anlık değişimleri yakından takip ediyor. 22 Şubat 2025 Cumartesi itibarıyla gram altın 3.438,07 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 5.822,00 TL'den alıcı buluyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün kaç TL?