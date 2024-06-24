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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 24 Haziran bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:31
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ: 24 Haziran bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 24 Haziran altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 2450 TL bandında seyrediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 24 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…