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CANLI ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
11:44
CANLI ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
Altının gram fiyatı Haftaya yükselişle başlamasının ardından yönünü aşağıya doğru kırdı. Bugün gram altın 2539 TL'den işlem görüyor. Gözde yatırım aracındaki bu hareket sonrası yatırımcısının alım fırsatı artarken kuyumcu ve Kapalı Çarşı'da canlı altın fiyatları sorgulanmaya başladı. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 23 Temmuz 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…