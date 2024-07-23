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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:44

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

Altının gram fiyatı Haftaya yükselişle başlamasının ardından yönünü aşağıya doğru kırdı. Bugün gram altın 2539 TL'den işlem görüyor. Gözde yatırım aracındaki bu hareket sonrası yatırımcısının alım fırsatı artarken kuyumcu ve Kapalı Çarşı'da canlı altın fiyatları sorgulanmaya başladı. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 23 Temmuz 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

Canlı altın fiyatları 23 Temmuz 2024 araştırılıyor. Gram altın bugün 2539 TL'den işlem görüyor. Altın alacaklar ve düğün yapacaklar "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" merak ediyor. Yeni haftaya hızlı bir yükselişle başlayan sarı madendeki hareketlilik yakından takip ediliyor. Peki, 23 Temmuz 2024 çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.539,96

SATIŞ(TL) 2.540,36

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CANLI ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.173,00

SATIŞ(TL) 4.232,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 17.064,00

SATIŞ(TL) 17.322,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.399,44

SATIŞ(USD) 2.399,64

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