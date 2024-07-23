CANLI ALTIN FİYATLARI 23 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

Canlı altın fiyatları 23 Temmuz 2024 araştırılıyor. Gram altın bugün 2539 TL'den işlem görüyor. Altın alacaklar ve düğün yapacaklar "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" merak ediyor. Yeni haftaya hızlı bir yükselişle başlayan sarı madendeki hareketlilik yakından takip ediliyor. Peki, 23 Temmuz 2024 çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…