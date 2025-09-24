Haberler
Yaşam
Canlı Altın Fiyatları 24 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.09.2025 07:00
Canlı Altın Fiyatları 24 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları yeni güne yine hareketli başladı. Vatandaşlar ve yatırımcılar "Gram altın bugün kaç TL, çeyrek altın ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte yönünü yukarı çeviren altın, düğün hazırlığında olanların da yakın takibinde. Sabah saatlerinden itibaren açıklanan son rakamlar altın piyasasındaki son durumu ortaya koydu. İşte 24 Eylül güncel altın fiyatları…