Canlı Altın Fiyatları 24 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın piyasası 24 Eylül 2025 Çarşamba gününe de hareketli başladı. Vatandaşlar ve yatırımcılar, sabahın erken saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularının yanıtını araştırıyor. Kapalıçarşı altın piyasasındaki son veriler, fiyatların yönünü ortaya koydu. Yükseliş trendiyle dikkat çeken altın fiyatları, düğün alışverişi yapacak olanları ve yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyat tablosu…