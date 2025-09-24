Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Canlı Altın Fiyatları 24 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.09.2025 07:00

Canlı Altın Fiyatları 24 Eylül 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları yeni güne yine hareketli başladı. Vatandaşlar ve yatırımcılar "Gram altın bugün kaç TL, çeyrek altın ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte yönünü yukarı çeviren altın, düğün hazırlığında olanların da yakın takibinde. Sabah saatlerinden itibaren açıklanan son rakamlar altın piyasasındaki son durumu ortaya koydu. İşte 24 Eylül güncel altın fiyatları…

Altın piyasası 24 Eylül 2025 Çarşamba gününe de hareketli başladı. Vatandaşlar ve yatırımcılar, sabahın erken saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularının yanıtını araştırıyor. Kapalıçarşı altın piyasasındaki son veriler, fiyatların yönünü ortaya koydu. Yükseliş trendiyle dikkat çeken altın fiyatları, düğün alışverişi yapacak olanları ve yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyat tablosu…

CANLI ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.764,54 dolar
SATIŞ: 3.764,97 dolar

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 34.369,00 TL
SATIŞ: 34.889,00 TL

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.013,82 TL
SATIŞ: 5.014,42 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 4.684,72 TL
SATIŞ: 4.934,18 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 8.395,00 TL
SATIŞ: 8.466,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 33.477,00 TL
SATIŞ: 33.755,00 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 34.352,00 TL
SATIŞ: 34.661,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 16.790,00 TL
SATIŞ: 16.942,00 TL

