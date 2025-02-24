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Haberler Yaşam CANLI altın fiyatları tablosu! 24 Şubat 2025 Pazartesi Çeyrek ve gram altın ne kadar, düştü mü arttı mı?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 08:10

CANLI altın fiyatları tablosu! 24 Şubat 2025 Pazartesi Çeyrek ve gram altın ne kadar, düştü mü arttı mı?

Altın yatırımcıları, haftanın ilk işlem gününde fiyatlardaki son durumu merak ediyor. Gram, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde yaşanan değişimler, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor. Peki, 24 Şubat 2025 Pazartesi itibarıyla altın fiyatları nasıl seyrediyor? İşte, güncel rakamlar ve canlı altın kuru...

CANLI altın fiyatları tablosu! 24 Şubat 2025 Pazartesi Çeyrek ve gram altın ne kadar, düştü mü arttı mı?

Haftanın ilk gününde altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların odağında. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın piyasasında belirleyici rol oynuyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın haftaya nasıl başladı? İşte, 24 Şubat 2025 güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...

CANLI altın fiyatları tablosu! 24 Şubat 2025 Pazartesi Çeyrek ve gram altın ne kadar, düştü mü arttı mı?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.447,98

SATIŞ(TL) 3.448,75

Altın fiyatları anlık olarak değişmektedir. Canlı Rakamlar İçin Altın Fiyatları Tıklayınız!

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CANLI altın fiyatları tablosu! 24 Şubat 2025 Pazartesi Çeyrek ve gram altın ne kadar, düştü mü arttı mı?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.797,00

SATIŞ(TL) 5.822,00

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CANLI altın fiyatları tablosu! 24 Şubat 2025 Pazartesi Çeyrek ve gram altın ne kadar, düştü mü arttı mı?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 23.665,00

SATIŞ(TL) 23.755,00

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CANLI altın fiyatları tablosu! 24 Şubat 2025 Pazartesi Çeyrek ve gram altın ne kadar, düştü mü arttı mı?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.941,47

SATIŞ(USD) 2.942,15

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