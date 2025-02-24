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CANLI altın fiyatları tablosu! 24 Şubat 2025 Pazartesi Çeyrek ve gram altın ne kadar, düştü mü arttı mı?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
08:10
CANLI altın fiyatları tablosu! 24 Şubat 2025 Pazartesi Çeyrek ve gram altın ne kadar, düştü mü arttı mı?
Altın yatırımcıları, haftanın ilk işlem gününde fiyatlardaki son durumu merak ediyor. Gram, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde yaşanan değişimler, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor. Peki, 24 Şubat 2025 Pazartesi itibarıyla altın fiyatları nasıl seyrediyor? İşte, güncel rakamlar ve canlı altın kuru...