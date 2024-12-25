Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 25 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 06:50

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcıların ve alıcıların yakın takibinde. Haftanın üçüncü işlem gününde gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını gibi çeşitlerdeki canlı alış-satış rakamları piyasalardaki dalgalanmayı gözler önüne seriyor. Sabah saatleri itibariyle gram altın 2958 TL'den işlem görürken çerek ise 4827 TL'ye geriledi. Peki; Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor? İşte, rakamlar...

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

25 Aralık 2024 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların ve alıcıların yakın takibinde. Yılın son günlerinde de altın piyasasında dalgalanmalar devam ediyor. Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.958,42

SATIŞ(TL) 2.959,44

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CANLI ALTIN FİYATLARI 25 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.827,00

SATIŞ(TL) 4.919,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 19.890,00

SATIŞ(TL) 20.191,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.616,58

SATIŞ(USD) 2.617,49

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA