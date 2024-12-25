CANLI ALTIN FİYATLARI 25 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

25 Aralık 2024 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların ve alıcıların yakın takibinde. Yılın son günlerinde de altın piyasasında dalgalanmalar devam ediyor. Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...