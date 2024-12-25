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CANLI ALTIN FİYATLARI 25 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 06:50
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
06:50
CANLI ALTIN FİYATLARI 25 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları yatırımcıların ve alıcıların yakın takibinde. Haftanın üçüncü işlem gününde gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını gibi çeşitlerdeki canlı alış-satış rakamları piyasalardaki dalgalanmayı gözler önüne seriyor. Sabah saatleri itibariyle gram altın 2958 TL'den işlem görürken çerek ise 4827 TL'ye geriledi. Peki; Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor? İşte, rakamlar...