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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! 25 Haziran bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç lira?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:51

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! 25 Haziran bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç lira?

Canlı altın fiyatları aşağı yönlü hareket ediyor. Gün içerisinde alım satım yapacaklar 25 Haziran altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 2464 TL'den işlem görüyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları düğün yapacaklar ve altın alacaklar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte 25 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! 25 Haziran bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç lira?

Altın fiyatları 25 Haziran Salı günü alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Haftaya yukarı yönlü bir ivme ile başlayan gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! 25 Haziran bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç lira?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.464,21
SATIŞ(TL) 2.464,58

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! 25 Haziran bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç lira?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.026,00
SATIŞ(TL) 4.095,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! 25 Haziran bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç lira?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.031,00
SATIŞ(TL) 16.314,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! 25 Haziran bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç lira?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.327,62
SATIŞ(USD) 2.328,05

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