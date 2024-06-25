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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! 25 Haziran bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç lira?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:51
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! 25 Haziran bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç lira?
Canlı altın fiyatları aşağı yönlü hareket ediyor. Gün içerisinde alım satım yapacaklar 25 Haziran altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 2464 TL'den işlem görüyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları düğün yapacaklar ve altın alacaklar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte 25 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…