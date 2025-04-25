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Canlı Altın Fiyatları 25 Nisan Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
06:32
Canlı Altın Fiyatları 25 Nisan Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Anlık altın fiyatları son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Grafikte yaşanan her değişim haber niteliğinde yatırımcı ve birikim yapanlar ile paylaşılıyor. 4100 TL üzerinde seyreden gram altın çeyrek altın ile birlikte birikim yapanların en çok tercih ettikleri arasında. Haftanın son işlem gününde takip başladı. Peki; 25 Nisan 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte canlı altın alış-satış fiyatları...