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Haberler Yaşam Canlı Altın Fiyatları 25 Nisan Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 06:26 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 06:32

Canlı Altın Fiyatları 25 Nisan Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Anlık altın fiyatları son dakika haberleri arasında takip ediliyor. Grafikte yaşanan her değişim haber niteliğinde yatırımcı ve birikim yapanlar ile paylaşılıyor. 4100 TL üzerinde seyreden gram altın çeyrek altın ile birlikte birikim yapanların en çok tercih ettikleri arasında. Haftanın son işlem gününde takip başladı. Peki; 25 Nisan 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte canlı altın alış-satış fiyatları...

Canlı Altın Fiyatları 25 Nisan Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları yüksek seyrini sürdürüyor. Bu hafta rekor haberleriyle adından söz ettiren altında son durum izleniyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel fiyatlar:

Canlı Altın Fiyatları 25 Nisan Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ANLIK ALTIN FİYATLARI 25 NİSAN 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.351,54 dolar
SATIŞ: 3.351,81 dolar

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Canlı Altın Fiyatları 25 Nisan Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.133,09 TL
SATIŞ: 4.133,50 TL

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Canlı Altın Fiyatları 25 Nisan Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 27.548,00 TL
SATIŞ: 27.965,00 TL

Canlı Altın Fiyatları 25 Nisan Cuma: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 6.842,00 TL
SATIŞ: 6.904,00 TL