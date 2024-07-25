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CANLI ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
09:41
CANLI ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları düştü. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 2.444 liradan işlem görüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren piyasaların nabzını tutmaya başlayan yatırımcılar "25 Temmuz 2024 gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" merak ediyor. Bu noktada gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları mercek altına alıyor. İşte 25 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları...