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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:41

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları düştü. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 2.444 liradan işlem görüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren piyasaların nabzını tutmaya başlayan yatırımcılar "25 Temmuz 2024 gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" merak ediyor. Bu noktada gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları mercek altına alıyor. İşte 25 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın yeni güne hareketli başladı. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden yatırımcılar 25 Temmuz altın fiyatları alış-satış tablosuna odaklandı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.518,90

SATIŞ(TL) 2.519,39

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CANLI ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.121,00
SATIŞ(TL) 4.198,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 17.148,00

SATIŞ(TL) 17.407,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.374,34

SATIŞ(USD) 2.374,80

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