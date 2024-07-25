CANLI ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın yeni güne hareketli başladı. Dış piyasalardaki hareketlilik iç pazarı da etkisi altına alırken yatırımlarını bu değerli madenden yana tercih eden yatırımcılar 25 Temmuz altın fiyatları alış-satış tablosuna odaklandı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?