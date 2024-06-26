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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 HAZİRAN 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:45
CANLI ALTIN FİYATLARI 26 HAZİRAN 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
Yatırımcıların güvenilir limanı sarı metal hareketli bir haftaya giriş yaptı. Canlı altın fiyatları, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 26 Haziran Çarşamba günü alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" sorularına yanıt aramaya başladı. Altının gramı bugün 2454 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?