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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 26 HAZİRAN 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 18:45

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 HAZİRAN 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

Yatırımcıların güvenilir limanı sarı metal hareketli bir haftaya giriş yaptı. Canlı altın fiyatları, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 26 Haziran Çarşamba günü alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" sorularına yanıt aramaya başladı. Altının gramı bugün 2454 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 HAZİRAN 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısın yakinen takibine girdi. Yatırımını bu değerli madenden tercih eden vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasını takip ediyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.454 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 26 Haziran 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 26 HAZİRAN 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.534,00

Satış: 16.783,00

ATA ALTIN

Alış: 16.462,00

Satış: 16.681,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 HAZİRAN 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.254,04

Satış: 2.384,44

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.314,99

Satış: 2.315,39

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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 HAZİRAN 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 16.065,00

Satış: 16.257,00

YARIM ALTIN

Alış: 8.057,00

Satış: 8.153,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 HAZİRAN 2024 ALIŞ-SATIŞ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.016,00

Satış: 4.080,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.454,27

Satış: 2.454,69

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