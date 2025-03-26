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CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 07:20
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
07:20
CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın piyasasında dalgalanmalar bugün de yerini koruyor. Sabah saatleri itibarıyla gram altın 3.685,67 TL, çeyrek altın ise 6.043,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalardaki iniş ve çıkışlara bağlı olarak sarı metalin grafiğinde yükseliş mevcut. Yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarını sürekli olarak izliyor. Peki, 26 Mart 2025 itibarıyla gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları.