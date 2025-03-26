CANLI ALTIN FİYATLARI 26 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar anlık olarak izleniyor. Yeni haftaya güçlü bir başlangıç yapan gram altın, yatırımcıların yakın takibinde. Çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları, alış ve satış verileriyle birlikte güncel fiyat tablosunda yer alıyor. İşte, anlık altın fiyatları...