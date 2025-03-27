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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MART 2025 | 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, düştü mü arttı mı?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 06:55

CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MART 2025 | 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, düştü mü arttı mı?

27 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın, bugün 3.704,59 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek, yarım ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik sürerken, altın piyasasındaki son durumu merak edenler için güncel rakamlar belli oldu. İşte canlı altın fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MART 2025 | 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, düştü mü arttı mı?

Altın piyasasında dalgalanmalar devam ediyor. 27 Mart 2025 Perşembe günü gram altın 3.704,59 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek, yarım ve 22 ayar bilezik fiyatlarında değişim yaşanırken, altının yönü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? İşte güncel veriler…

CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MART 2025 | 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, düştü mü arttı mı?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.704,59

SATIŞ(TL) 3.704,98

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CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MART 2025 | 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, düştü mü arttı mı?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.081,00

SATIŞ(TL) 6.136,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MART 2025 | 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, düştü mü arttı mı?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 24.713,00

SATIŞ(TL) 25.087,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MART 2025 | 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, düştü mü arttı mı?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.032,73

SATIŞ(USD) 3.033,05

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