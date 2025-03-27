Haberler
Yaşam
CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MART 2025 | 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, düştü mü arttı mı?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 06:55
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
06:55
CANLI ALTIN FİYATLARI 27 MART 2025 | 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, düştü mü arttı mı?
27 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın, bugün 3.704,59 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek, yarım ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da hareketlilik sürerken, altın piyasasındaki son durumu merak edenler için güncel rakamlar belli oldu. İşte canlı altın fiyatları…