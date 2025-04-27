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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
10:47
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın fiyatları düştü. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatları, geçtiğimiz haftalarda ulaştığı zirvelerin gerisinde kalmış durumda. Sabah saatleri itibariyle gram altın 4.099,17 TL'den işlem görürken çeyrek altın ise 6.766,00 seviyelerine geriledi. Sarı metal fiyatlarındaki bu düşüş, yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından yakından izleniyor. Peki, 27 Nisan 2025 ons, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte, canlı altın fiyatları...