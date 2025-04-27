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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 10:47

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları düştü. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatları, geçtiğimiz haftalarda ulaştığı zirvelerin gerisinde kalmış durumda. Sabah saatleri itibariyle gram altın 4.099,17 TL'den işlem görürken çeyrek altın ise 6.766,00 seviyelerine geriledi. Sarı metal fiyatlarındaki bu düşüş, yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından yakından izleniyor. Peki, 27 Nisan 2025 ons, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte, canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin ardından, son günlerde bir gerileme gözlemleniyor. Son zamanların zirve seviyelerine ulaşan gram altın fiyatı, bugün düşüş gösterdi. Sabah saatlerinde gram altın 4.099,17 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ise 6.766,00 TL'ye geriledi Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, arttı mı? İşte, canlı altın fiyatları takip ekranı ve detaylar...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.099,17

SATIŞ(TL) 4.100,03

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.766,00

SATIŞ(TL) 6.818,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 27.579,00

SATIŞ(TL) 27.995,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.318,98

SATIŞ(USD) 3.319,68

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