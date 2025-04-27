CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin ardından, son günlerde bir gerileme gözlemleniyor. Son zamanların zirve seviyelerine ulaşan gram altın fiyatı, bugün düşüş gösterdi. Sabah saatlerinde gram altın 4.099,17 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ise 6.766,00 TL'ye geriledi Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü, arttı mı? İşte, canlı altın fiyatları takip ekranı ve detaylar...