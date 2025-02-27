CANLI ALTIN FİYATLARI 27 ŞUBAT | Haftanın dördüncü gününde dalgalanma! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor! Haftanın dördüncü gününde yatırımcılar, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altında iniş ve çıkışlar devam ediyor. Peki, 27 Şubat itibarıyla anlık fiyat değişimleri ve uzman yorumlarıyla güncel altın piyasasında son durum ne? İşte, canlı altın kuru fiyatları!