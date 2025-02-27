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CANLI ALTIN FİYATLARI 27 ŞUBAT | Haftanın dördüncü gününde dalgalanma! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
06:50
CANLI ALTIN FİYATLARI 27 ŞUBAT | Haftanın dördüncü gününde dalgalanma! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Haftanın dördüncü gününde yatırımcılar, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın fiyatlarında anlık değişimlere neden olurken, yatırımcılar güncel verileri merakla araştırıyor. 27 Şubat itibarıyla gram altın 3.407,68 liradan alınıp 3.408,05 liradan satılıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, canlı altın kuru fiyatları!