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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 27 ŞUBAT | Haftanın dördüncü gününde dalgalanma! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 06:50 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 06:50

CANLI ALTIN FİYATLARI 27 ŞUBAT | Haftanın dördüncü gününde dalgalanma! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Haftanın dördüncü gününde yatırımcılar, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın fiyatlarında anlık değişimlere neden olurken, yatırımcılar güncel verileri merakla araştırıyor. 27 Şubat itibarıyla gram altın 3.407,68 liradan alınıp 3.408,05 liradan satılıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, canlı altın kuru fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI 27 ŞUBAT | Haftanın dördüncü gününde dalgalanma! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor! Haftanın dördüncü gününde yatırımcılar, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altında iniş ve çıkışlar devam ediyor. Peki, 27 Şubat itibarıyla anlık fiyat değişimleri ve uzman yorumlarıyla güncel altın piyasasında son durum ne? İşte, canlı altın kuru fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI 27 ŞUBAT | Haftanın dördüncü gününde dalgalanma! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.407,68

SATIŞ(TL) 3.408,05

Altın fiyatları anlık olarak değişmektedir. Canlı Rakamlar İçin Altın Fiyatları Tıklayınız!

Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

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CANLI ALTIN FİYATLARI 27 ŞUBAT | Haftanın dördüncü gününde dalgalanma! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.638,00

SATIŞ(TL) 5.686,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 27 ŞUBAT | Haftanın dördüncü gününde dalgalanma! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 22.957,00

SATIŞ(TL) 23.304,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 27 ŞUBAT | Haftanın dördüncü gününde dalgalanma! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.907,53

SATIŞ(USD) 2.907,88

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