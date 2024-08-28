Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
09:53
CANLI ALTIN FİYATLARI | 28 Ağustos 2024 Salı gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Ekonomi piyasalarını takip edenler ve yatırımcılar günün ilk saatlerinde altın piyasasının son durumunu öğrenmek için araştırmalara başladı. Merkez Bankası'ndan gelen faizi sabit tutma kararı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin düşeceğini işaret etmesiyle altın fiyatlarındaki son durum merak konusu. Peki 28 Ağustos Salı günü altın fiyatları ne kadar, gram, çeyrek, tam altın kaç TL?