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Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:53

CANLI ALTIN FİYATLARI | 28 Ağustos 2024 Salı gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Ekonomi piyasalarını takip edenler ve yatırımcılar günün ilk saatlerinde altın piyasasının son durumunu öğrenmek için araştırmalara başladı. Merkez Bankası'ndan gelen faizi sabit tutma kararı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin düşeceğini işaret etmesiyle altın fiyatlarındaki son durum merak konusu. Peki 28 Ağustos Salı günü altın fiyatları ne kadar, gram, çeyrek, tam altın kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI | 28 Ağustos 2024 Salı gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Haftanın ikinci gününde piyasalardaki hareketlilik sürüyor. Yatırım yapmak isteyenler altının son durumunu araştırmaya başladı. Gram altın, 2.753 Türk Lirası seviyesinde el değiştirirken çeyrek altın da 4.523 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. İşte, 28 Ağustos 2024 Salı günü canlı altın grafikleri….

CANLI ALTIN FİYATLARI | 28 Ağustos 2024 Salı gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.742,42
Satış: 2.742,74

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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CANLI ALTIN FİYATLARI | 28 Ağustos 2024 Salı gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.515,00
Satış: 4.591,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN FİYATLARI | 28 Ağustos 2024 Salı gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.059,00
Satış: 9.174,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

CANLI ALTIN FİYATLARI | 28 Ağustos 2024 Salı gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.507,96
Satış: 2.508,37

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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