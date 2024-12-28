CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları, hem yatırımcıların hem de alıcıların radarında. Yılın son günlerinde altın piyasasındaki dalgalanmalar sürerken, fiyat hareketlilikleri yakından izleniyor. Tatil dönemi nedeniyle zayıf işlem hacmiyle dikkat çeken sarı metalde gerileme söz konusu. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...