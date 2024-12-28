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CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
09:54
CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatları hem yatırımcılar hem de alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını gibi farklı türlerdeki güncel alış-satış fiyatları, hafta sonunda piyasalardaki hareketliliği gözler önüne seriyor. Sabah saatlerinde gram altın 2.956 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 4.811 TL'ye geriledi. Peki; Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?