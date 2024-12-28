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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:54

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatları hem yatırımcılar hem de alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını gibi farklı türlerdeki güncel alış-satış fiyatları, hafta sonunda piyasalardaki hareketliliği gözler önüne seriyor. Sabah saatlerinde gram altın 2.956 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 4.811 TL'ye geriledi. Peki; Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları, hem yatırımcıların hem de alıcıların radarında. Yılın son günlerinde altın piyasasındaki dalgalanmalar sürerken, fiyat hareketlilikleri yakından izleniyor. Tatil dönemi nedeniyle zayıf işlem hacmiyle dikkat çeken sarı metalde gerileme söz konusu. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.956,17

SATIŞ(TL) 2.956,54

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CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.811,00

SATIŞ(TL) 4.929,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 19.874,00

SATIŞ(TL) 20.174,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ARALIK 2024: Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.615,37

SATIŞ(USD) 2.615,70

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