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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 14:09

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Canlı altın fiyatları araştırılıyor. Gram altın 2528 TL seviyesine ulaşırken yatırımını sarı metalden yana tercih eden vatandaşlar "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" merak ediyor. Hafta sonuna hızlı bir yükselişle giriş yapan sarı madendeki hareketlilik yatırımcısının takibine girdi. Peki, 28 Temmuz 2024 çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Bugün gram altın 2528 TL'den işlem görüyor. Gözde yatırım aracındaki hareketlilik gözlerden kaçmazken canlı altın fiyatları merak ediliyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 28 Temmuz 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.528,11

SATIŞ(TL) 2.529,05

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CANLI ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.149,00

SATIŞ(TL) 4.219,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.386,80

SATIŞ(USD) 2.387,68

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CANLI ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.328,68

SATIŞ(TL) 2.465,07

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