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CANLI ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.07.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
14:09
CANLI ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları araştırılıyor. Gram altın 2528 TL seviyesine ulaşırken yatırımını sarı metalden yana tercih eden vatandaşlar "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" merak ediyor. Hafta sonuna hızlı bir yükselişle giriş yapan sarı madendeki hareketlilik yatırımcısının takibine girdi. Peki, 28 Temmuz 2024 çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…