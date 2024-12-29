CANLI ALTIN FİYATLARI 29 ARALIK 2024 grafiği: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

29 Aralık Pazar günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından beklenemeye devam ediyor. Merkez Bankasının faiz indirimine gitmesinin ardından altının grafik seyrinde ne olacağı yatırımcıların gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?