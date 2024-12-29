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CANLI ALTIN FİYATLARI 29 ARALIK 2024 grafiği: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
09:12
CANLI ALTIN FİYATLARI 29 ARALIK 2024 grafiği: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatları haftanın son gününde yeni haftaya başlamadan yatırımcıların sıklıkla araştırdığı konular arasında yer aldı. Merkez Bankası faiz kararının ardından güncel fiyatlar sorgulanıyor. Yatırım araçları arasında güvenli liman olarak görülen sarı metalin uzun zamandır süregelen dalgalı seyrindeki durum gündemde. Sabahın ilk saatlerinde gram altın 2.956,17 TL iken, çeyrek altın 4.816,00 seviyesinde. Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 29 Aralık 2024 canlı altın fiyatları