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Giriş Tarihi: 29.12.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 09:12

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 ARALIK 2024 grafiği: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları haftanın son gününde yeni haftaya başlamadan yatırımcıların sıklıkla araştırdığı konular arasında yer aldı. Merkez Bankası faiz kararının ardından güncel fiyatlar sorgulanıyor. Yatırım araçları arasında güvenli liman olarak görülen sarı metalin uzun zamandır süregelen dalgalı seyrindeki durum gündemde. Sabahın ilk saatlerinde gram altın 2.956,17 TL iken, çeyrek altın 4.816,00 seviyesinde. Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 29 Aralık 2024 canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 ARALIK 2024 grafiği: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

29 Aralık Pazar günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından beklenemeye devam ediyor. Merkez Bankasının faiz indirimine gitmesinin ardından altının grafik seyrinde ne olacağı yatırımcıların gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 ARALIK 2024 grafiği: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.956,17

SATIŞ(TL) 2.956,54

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CANLI ALTIN FİYATLARI 29 ARALIK 2024 grafiği: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.816,00

SATIŞ(TL) 4.923,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 29 ARALIK 2024 grafiği: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 19.843,00

SATIŞ(TL) 20.143,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 29 ARALIK 2024 grafiği: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.615,37

SATIŞ(USD) 2.615,70

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