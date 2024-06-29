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CANLI ALTIN FİYATLARI 29 HAZİRAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Giriş Tarihi: 29.06.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
14:51
CANLI ALTIN FİYATLARI 29 HAZİRAN 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gün içerisinde altın alımı satımı yapacak vatandaşlar 29 Haziran altın fiyatları araştırması yapıyor. Bugün gram altın 2449 TL bandında seyrediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları gündemde. İşte 29 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…