Haberler
Yaşam
CANLI ALTIN FİYATLARI 29 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
06:46
CANLI ALTIN FİYATLARI 29 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar, bugün de devam ediyor. Sabah saatlerinde gram altın 3.767,12 TL, çeyrek altın ise 6.179,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Yaşanan son gelişmeler ve küresel piyasada olanlar sarı metalde bir yükseliş gözlemleniyor. Hafta sonunun ilk gününde bayramdan önce yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 29 Mart 2025 itibarıyla gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları.