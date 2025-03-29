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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 29 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 06:46 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 06:46

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar, bugün de devam ediyor. Sabah saatlerinde gram altın 3.767,12 TL, çeyrek altın ise 6.179,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Yaşanan son gelişmeler ve küresel piyasada olanlar sarı metalde bir yükseliş gözlemleniyor. Hafta sonunun ilk gününde bayramdan önce yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 29 Mart 2025 itibarıyla gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları.

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar anlık olarak takip edilmeye devam ediyor. Yeni haftaya güçlü bir başlangıç yapan gram altın, yatırımcıların yakın takibinde. Çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları, alış ve satış verileriyle birlikte güncel fiyatlar arasında yer alıyor. İşte, anlık altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.767,12

SATIŞ(TL) 3.768,01

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CANLI ALTIN FİYATLARI 29 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.179,00

SATIŞ(TL) 6.275,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 29 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 25.140,00

SATIŞ(TL) 25.520,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 29 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.084,88

SATIŞ(USD) 3.085,61

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