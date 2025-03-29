CANLI ALTIN FİYATLARI 29 MART 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar anlık olarak takip edilmeye devam ediyor. Yeni haftaya güçlü bir başlangıç yapan gram altın, yatırımcıların yakın takibinde. Çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları, alış ve satış verileriyle birlikte güncel fiyatlar arasında yer alıyor. İşte, anlık altın fiyatları...