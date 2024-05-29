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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ CANLI TAKİP: 29 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
11:26
CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ CANLI TAKİP: 29 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları Çarşamba günü de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından yeni haftanın üçüncü gününde de dalgalanma devam ediyor. Gram altın 2 bin 444 TL'ye ulaştı. Canlı altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 29 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…