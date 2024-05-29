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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ CANLI TAKİP: 29 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 11:26

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ CANLI TAKİP: 29 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları Çarşamba günü de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından yeni haftanın üçüncü gününde de dalgalanma devam ediyor. Gram altın 2 bin 444 TL'ye ulaştı. Canlı altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 29 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ CANLI TAKİP: 29 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlilikten etkilenen altın fiyatları haftaya yükselişte başladı. Son günlerde düşüşünü üst üste devam ettiren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ CANLI TAKİP: 29 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARINDA DALGALI SEYREDİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 428 liradan yaparken; 28 Mayıs Çarşamba günü saat 09:00 itibarıyla 2 bin 444 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 955 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 950 TL'den alıcı buluyor.

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ CANLI TAKİP: 29 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.444,92

Satış: 2.445,33

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ CANLI TAKİP: 29 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.350,35

Satış: 2.351,59

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CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ CANLI TAKİP: 29 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.953,00

Satış: 4.014,00

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