CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ CANLI TAKİP: 29 Mayıs bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARINDA DALGALI SEYREDİYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 428 liradan yaparken; 28 Mayıs Çarşamba günü saat 09:00 itibarıyla 2 bin 444 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 955 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 950 TL'den alıcı buluyor.