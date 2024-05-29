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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 29 MAYIS 2024 TAKİP EKRANI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 10:48

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 MAYIS 2024 TAKİP EKRANI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları haftanın ilk gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından yeni haftanın ikinci gününde sabit kaldı. Gram altın 2 bin 428 TL'ye ulaştı. Canlı altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 28 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 MAYIS 2024 TAKİP EKRANI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlilikten etkilenen altın fiyatları haftaya yükselişte başladı. Son günlerde düşüşünü üst üste devam ettiren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 MAYIS 2024 TAKİP EKRANI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI SABİT!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 428 liradan yaparken; 28 Mayıs Salı günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 428 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 955 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 950 TL'den alıcı buluyor.

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CANLI ALTIN FİYATLARI 29 MAYIS 2024 TAKİP EKRANI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.428,04

Satış: 2.428,36

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CANLI ALTIN FİYATLARI 29 MAYIS 2024 TAKİP EKRANI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.350,35

Satış: 2.351,59

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 MAYIS 2024 TAKİP EKRANI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.950,00

Satış: 4.018,00

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