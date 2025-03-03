CANLI ALTIN FİYATLARI KURU 3 MART 2025 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Piyasalardaki güncel gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimler sonrasında altın fiyatları yakından takip ediliyor. Canlı ve anlık olarak değişen tabloda gram, çeyrek, yarım, tam ve 22 ayar bilezik fiyatları güncellendi. Peki, Gram altın haftaya nasıl başladı? İşte, güncel altın kuru!