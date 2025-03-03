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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI KURU 3 MART 2025 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:29 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 07:29

CANLI ALTIN FİYATLARI KURU 3 MART 2025 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Canlı altın fiyatları kuru, yatırımcıların ve altın alış satışı yapanların gündeminde. Haftayı düşük fiyattan kapatan gram altın yeni haftaya sabah saatleri itibarıyla 3.368,52 TL'den başladı. Gün içinde yaşanan hareketlilik altın kuruna yansımaya devam ederken gözler güncel fiyatlara çevrildi. Peki, Gram altın haftaya nasıl başladı? İşte, çeyrek, yarım, tam ve 22 ayar bilezik fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI KURU 3 MART 2025 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Piyasalardaki güncel gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimler sonrasında altın fiyatları yakından takip ediliyor. Canlı ve anlık olarak değişen tabloda gram, çeyrek, yarım, tam ve 22 ayar bilezik fiyatları güncellendi. Peki, Gram altın haftaya nasıl başladı? İşte, güncel altın kuru!

CANLI ALTIN FİYATLARI KURU 3 MART 2025 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.368,52

SATIŞ(TL) 3.368,85

"ALTIN FİYATLARI ANLIK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR."

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CANLI ALTIN FİYATLARI KURU 3 MART 2025 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.544,00

SATIŞ(TL) 5.551,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI KURU 3 MART 2025 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 22.398,00

SATIŞ(TL) 22.737,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI KURU 3 MART 2025 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.864,18

SATIŞ(USD) 2.864,78

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