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CANLI ALTIN FİYATLARI KURU 3 MART 2025 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:29
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
07:29
CANLI ALTIN FİYATLARI KURU 3 MART 2025 | Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Canlı altın fiyatları kuru, yatırımcıların ve altın alış satışı yapanların gündeminde. Haftayı düşük fiyattan kapatan gram altın yeni haftaya sabah saatleri itibarıyla 3.368,52 TL'den başladı. Gün içinde yaşanan hareketlilik altın kuruna yansımaya devam ederken gözler güncel fiyatlara çevrildi. Peki, Gram altın haftaya nasıl başladı? İşte, çeyrek, yarım, tam ve 22 ayar bilezik fiyatları...