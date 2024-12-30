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CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2024 tablosu: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
06:34
CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2024 tablosu: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
30 Aralık altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yeni haftada yatırımcıların odağında. Merkez Bankası faiz kararı, yeni yıl gibi birçok etkenler göz önünde bulundurularak yatırımcılar tarafından fiyatlar araştırılıyor. Yatırım seçenekleri arasında en güvenli liman olarak görülen sarı metalde bugün sabahın ilk saatleriyle gram altın 2.976,09 TL iken, çeyrek altın 4.840,00 TL seviyesinde. Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 30 Aralık 2024 canlı altın fiyatları