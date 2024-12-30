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Giriş Tarihi: 30.12.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 06:34

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2024 tablosu: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

30 Aralık altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yeni haftada yatırımcıların odağında. Merkez Bankası faiz kararı, yeni yıl gibi birçok etkenler göz önünde bulundurularak yatırımcılar tarafından fiyatlar araştırılıyor. Yatırım seçenekleri arasında en güvenli liman olarak görülen sarı metalde bugün sabahın ilk saatleriyle gram altın 2.976,09 TL iken, çeyrek altın 4.840,00 TL seviyesinde. Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 30 Aralık 2024 canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2024 tablosu: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

30 Aralık 2024 Pazartesi yılın son gün günlerinde altın fiyatları yatırımcıların en sık takip ettiği konuların başında geliyor. Yeni yılda yatırımlarını sarı metalden yana kullanacak olan yatırımcılar fiyatları araştırmaya başladı. Gram, çeyrek, yarım fiyatları grafikle takip ediliyor. Peki,bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 30 Aralık 2024 canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2024 tablosu: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.976,09

SATIŞ(TL) 2.976,49

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CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2024 tablosu: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.840,00

SATIŞ(TL) 4.946,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2024 tablosu: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 19.843,00

SATIŞ(TL) 20.143,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2024 tablosu: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.627,14

SATIŞ(USD) 2.627,49

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