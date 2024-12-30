CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK 2024 tablosu: Bugün gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

30 Aralık 2024 Pazartesi yılın son gün günlerinde altın fiyatları yatırımcıların en sık takip ettiği konuların başında geliyor. Yeni yılda yatırımlarını sarı metalden yana kullanacak olan yatırımcılar fiyatları araştırmaya başladı. Gram, çeyrek, yarım fiyatları grafikle takip ediliyor. Peki,bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 30 Aralık 2024 canlı altın fiyatları