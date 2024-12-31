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Haberler Yaşam GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 31 ARALIK: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 08:32

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 31 ARALIK: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Yılın son gününde altın fiyatları yatırımcılar ve alıcılar tarafından dikkatle izleniyor. 31 Aralık yılın son işlem günü olması nedeniyle piyasalarda dalgalanmalar yaşanıyor. Günün başında gram altın 2960 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ise 4789 TL'ye kadar gerilemiş durumda. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını gibi çeşitlerdeki canlı alış-satış rakamları mercek altına alınıyor. Peki; Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor? İşte, rakamlar...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 31 ARALIK: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, yatırımcıların ve alıcıların yakın takibinde. Yılın son gününde de altın piyasasında dalgalanmalar devam ediyor. Sarı metaldeki bu değişim piyasaların yılbaşı tatiline girmeden önce nasıl şekilleneceğini de gözler önüne seriyor. Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 31 ARALIK: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.960,91

SATIŞ(TL) 2.961,37

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 31 ARALIK: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.789,00

SATIŞ(TL) 4.911,00

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 31 ARALIK: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 19.738,00

SATIŞ(TL) 20.036,00

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 31 ARALIK: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.604,42

SATIŞ(USD) 2.604,81

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