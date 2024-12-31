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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 31 ARALIK: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
08:32
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 31 ARALIK: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Yılın son gününde altın fiyatları yatırımcılar ve alıcılar tarafından dikkatle izleniyor. 31 Aralık yılın son işlem günü olması nedeniyle piyasalarda dalgalanmalar yaşanıyor. Günün başında gram altın 2960 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ise 4789 TL'ye kadar gerilemiş durumda. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını gibi çeşitlerdeki canlı alış-satış rakamları mercek altına alınıyor. Peki; Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor? İşte, rakamlar...