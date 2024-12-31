GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 31 ARALIK: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları, yatırımcıların ve alıcıların yakın takibinde. Yılın son gününde de altın piyasasında dalgalanmalar devam ediyor. Sarı metaldeki bu değişim piyasaların yılbaşı tatiline girmeden önce nasıl şekilleneceğini de gözler önüne seriyor. Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...