CANLI ALTIN FİYATLARI 4 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki değişimler anbean izleniyor. Yeni haftaya güçlü bir başlangıç yapması beklenen gram altın, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları, alış ve satış verileriyle birlikte güncel fiyatlar arasında öne çıkıyor. İşte, 4 Nisan 2025 itibarıyla anlık altın fiyatları...