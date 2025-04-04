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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 4 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:55 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 06:55

CANLI ALTIN FİYATLARI 4 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında grafiklerdeki dalgalanma sürüyor. Hafta sonuna girmeden cuma günü sabahın ilk saatleriyle gram altın 3.771,96 TL, çeyrek altın ise 6.243,00 TL'den işlem görüyor. Yaşanan son gelişmeler sarı metalde yükselişe sebebiyet verdi. 4 Nisan 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatlarını yatırımcıların güvenli limanı altın fiyatları takip ediliyor. Peki, 4 Nisan 2025 gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI 4 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki değişimler anbean izleniyor. Yeni haftaya güçlü bir başlangıç yapması beklenen gram altın, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları, alış ve satış verileriyle birlikte güncel fiyatlar arasında öne çıkıyor. İşte, 4 Nisan 2025 itibarıyla anlık altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 4 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.771,96

SATIŞ(TL) 3.772,45

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CANLI ALTIN FİYATLARI 4 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.243,00

SATIŞ(TL) 6.341,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 4 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 25.512,00

SATIŞ(TL) 25.897,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 4 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.092,29

SATIŞ(USD) 3.092,69

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