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CANLI ALTIN FİYATLARI 4 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:55
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
06:55
CANLI ALTIN FİYATLARI 4 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın piyasasında grafiklerdeki dalgalanma sürüyor. Hafta sonuna girmeden cuma günü sabahın ilk saatleriyle gram altın 3.771,96 TL, çeyrek altın ise 6.243,00 TL'den işlem görüyor. Yaşanan son gelişmeler sarı metalde yükselişe sebebiyet verdi. 4 Nisan 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatlarını yatırımcıların güvenli limanı altın fiyatları takip ediliyor. Peki, 4 Nisan 2025 gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları