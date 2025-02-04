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Haberler Yaşam Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 07:49

Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

4 Şubat 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların takibinde. Piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte anlık altın fiyatları ve gram altın güncel durumu...

Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son durum merak konusu. 4 Şubat 2025 güncel verilere göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında nasıl bir değişim var? 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler...

Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

4 ŞUBAT 2025 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.269,45

SATIŞ(TL) 3.269,74

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Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.311,00

SATIŞ(TL) 5.360,00

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Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 21.553,00

SATIŞ(TL) 21.879,00

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Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.822,03

SATIŞ(USD) 2.822,22

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