Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarında son durum merak konusu. 4 Şubat 2025 güncel verilere göre gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında nasıl bir değişim var? 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler...