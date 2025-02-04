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Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 07:49
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
07:49
Altın fiyatları ne kadar? 4 Şubat bugün çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
4 Şubat 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların takibinde. Piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte anlık altın fiyatları ve gram altın güncel durumu...