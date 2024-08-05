Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
09:04
CANLI ALTIN FİYATLARI 5 AĞUSTOS 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları değer artışı yaşadı. 5 Ağustos canlı altın fiyatları ile güvenilir liman sarı metalin alım satım fiyatları merak ediliyor. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 2.615 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 5 Ağustos 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…