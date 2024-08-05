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Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:04

CANLI ALTIN FİYATLARI 5 AĞUSTOS 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları değer artışı yaşadı. 5 Ağustos canlı altın fiyatları ile güvenilir liman sarı metalin alım satım fiyatları merak ediliyor. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 2.615 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 5 Ağustos 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 5 AĞUSTOS 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Haftaya hareketli bir giriş yapan gram altın 2615 TL'den işlem görürken çeyrek de ise rakam 4249 liraya ulaşmış durumda. Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, kuyumcu ve Kapalı Çarşı ile 5 Ağustos 2024 tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 5 AĞUSTOS 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.615,23

SATIŞ(TL) 2.615,64

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CANLI ALTIN FİYATLARI 5 AĞUSTOS 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.249,00
SATIŞ(TL) 4.319,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 5 AĞUSTOS 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 17.382,00

SATIŞ(TL) 17.644,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 5 AĞUSTOS 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.436,52

SATIŞ(USD) 2.436,97

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