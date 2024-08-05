CANLI ALTIN FİYATLARI 5 AĞUSTOS 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Haftaya hareketli bir giriş yapan gram altın 2615 TL'den işlem görürken çeyrek de ise rakam 4249 liraya ulaşmış durumda. Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, kuyumcu ve Kapalı Çarşı ile 5 Ağustos 2024 tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...