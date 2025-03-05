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Haberler Yaşam Altın Fiyatları 5 Mart canlı alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 07:03

Altın Fiyatları 5 Mart canlı alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Canlı altın fiyatları haftanın 3. işlem gününde piyasaların yakın takibinde. Uzmanların ani iniş ve çıkışlara hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyardığı alış-satış rakamları yaşadığı düşüş sonrası yeniden yükselme eğilimi gösteriyor. Gram altın 3409 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın da onu takip ediliyor. Öte yandan bu ay içerisinde açıklanacak FED faiz kararının rakamlar üzerinde nasıl etki göstereceği merak konusu. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, 5 Mart Çarşamba altın fiyatlarında son durum...

Altın Fiyatları 5 Mart canlı alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları yeni haftayla birlikte yakın takibe alındı. Yaz ayları yaklaşırken yatırım ve birikim yapmak isteyenler fiyatlarla birlikte gidişatı da takip ediyor. Dolar bazında incelenen ONS da en çok izlenenler arasında. Peki; 5 Mart 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

Altın Fiyatları 5 Mart canlı alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 5 MART 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.908,25 dolar
SATIŞ: 2.908,54 dolar

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Altın Fiyatları 5 Mart canlı alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.409,31 TL
SATIŞ: 3.410,67 TL

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Altın Fiyatları 5 Mart canlı alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 23.044,00 TL
SATIŞ: 23.392,00 TL

Altın Fiyatları 5 Mart canlı alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 5.630,00 TL
SATIŞ: 5.675,00 TL