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Altın Fiyatları 5 Mart canlı alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
07:03
Altın Fiyatları 5 Mart canlı alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Canlı altın fiyatları haftanın 3. işlem gününde piyasaların yakın takibinde. Uzmanların ani iniş ve çıkışlara hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyardığı alış-satış rakamları yaşadığı düşüş sonrası yeniden yükselme eğilimi gösteriyor. Gram altın 3409 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın da onu takip ediliyor. Öte yandan bu ay içerisinde açıklanacak FED faiz kararının rakamlar üzerinde nasıl etki göstereceği merak konusu. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, 5 Mart Çarşamba altın fiyatlarında son durum...