Altın Fiyatları 5 Mart canlı alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları yeni haftayla birlikte yakın takibe alındı. Yaz ayları yaklaşırken yatırım ve birikim yapmak isteyenler fiyatlarla birlikte gidişatı da takip ediyor. Dolar bazında incelenen ONS da en çok izlenenler arasında. Peki; 5 Mart 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?