CANLI ALTIN FİYATLARI 5 MAYIS 2025 | Gram altın haftaya nasıl başladı? Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...

Canlı altın fiyatları günün ilk saatleri itibarıyla yakından takip ediliyor. Gram altın bir önceki gün 4.017,30 TL'den işlem görürken, 5 Mayıs 2025 Pazartesi sabah saatlerinde 4.055,53 TL'den alış fiyatıyla alıcısını bekliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı, kaç TL oldu? İşte, canlı kur...