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CANLI ALTIN FİYATLARI 5 MAYIS 2025 | Gram altın haftaya nasıl başladı? Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...
Giriş Tarihi: 05.05.2025 06:30
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
06:30
CANLI ALTIN FİYATLARI 5 MAYIS 2025 | Gram altın haftaya nasıl başladı? Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...
Altın fiyatları hafta sonunun ardından, haftanın ilk gününde yeniden gündeme geldi. Yatırımcıların ve altın sahibi olanların yakından takip ettiği canlı kurda bugün gram altın güne yükselişle başladı. Sabahın ilk saatlerinde gram altın alış fiyatı 4.055,53 TL'den işlem gördü. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam ve 22 ayar bilezik kaç TL oldu? İşte, 5 Mayıs 2025 Pazartesi canlı altın fiyatları...