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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 5 MAYIS 2025 | Gram altın haftaya nasıl başladı? Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...
Giriş Tarihi: 05.05.2025 06:30 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 06:30

CANLI ALTIN FİYATLARI 5 MAYIS 2025 | Gram altın haftaya nasıl başladı? Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...

Altın fiyatları hafta sonunun ardından, haftanın ilk gününde yeniden gündeme geldi. Yatırımcıların ve altın sahibi olanların yakından takip ettiği canlı kurda bugün gram altın güne yükselişle başladı. Sabahın ilk saatlerinde gram altın alış fiyatı 4.055,53 TL'den işlem gördü. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam ve 22 ayar bilezik kaç TL oldu? İşte, 5 Mayıs 2025 Pazartesi canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 5 MAYIS 2025 | Gram altın haftaya nasıl başladı? Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...

Canlı altın fiyatları günün ilk saatleri itibarıyla yakından takip ediliyor. Gram altın bir önceki gün 4.017,30 TL'den işlem görürken, 5 Mayıs 2025 Pazartesi sabah saatlerinde 4.055,53 TL'den alış fiyatıyla alıcısını bekliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı, kaç TL oldu? İşte, canlı kur...

CANLI ALTIN FİYATLARI 5 MAYIS 2025 | Gram altın haftaya nasıl başladı? Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.055,53

SATIŞ(TL) 4.056,08

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CANLI ALTIN FİYATLARI 5 MAYIS 2025 | Gram altın haftaya nasıl başladı? Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.698,00

SATIŞ(TL) 6.748,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 5 MAYIS 2025 | Gram altın haftaya nasıl başladı? Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 27.078,00

SATIŞ(TL) 27.487,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 5 MAYIS 2025 | Gram altın haftaya nasıl başladı? Çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.262,00

SATIŞ(USD) 3.262,39

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