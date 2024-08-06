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Giriş Tarihi: 06.08.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:38

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları yönünü tekrar aşağı çevirdi. Gün içerisinde alım satım yapacak altın yatırımcısı 6 Ağustos canlı altın fiyatları için piyasa araştırmasına başladı. Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 2.599 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin etkisiyle sarı metaldeki dalgalanma bir süre daha etkisini gösterecek. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 6 Ağustos 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın, haftanın ikinci işlem gününde yönüne tekrar aşağı çevirdi. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel 2 bin 537 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı bugün 2 bin 599 TL'den işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, kuyumcu ve Kapalı Çarşı ile 6 Ağustos 2024 Salı tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.599,78

SATIŞ(TL) 2.600,25

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CANLI ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.275,00
SATIŞ(TL) 4.330,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 17.537,00

SATIŞ(TL) 17.802,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.412,85

SATIŞ(USD) 2.413,28

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