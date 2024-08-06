Giriş Tarihi: 06.08.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
14:38
CANLI ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Altın fiyatları yönünü tekrar aşağı çevirdi. Gün içerisinde alım satım yapacak altın yatırımcısı 6 Ağustos canlı altın fiyatları için piyasa araştırmasına başladı. Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 2.599 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin etkisiyle sarı metaldeki dalgalanma bir süre daha etkisini gösterecek. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 6 Ağustos 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…