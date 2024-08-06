CANLI ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın, haftanın ikinci işlem gününde yönüne tekrar aşağı çevirdi. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel 2 bin 537 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı bugün 2 bin 599 TL'den işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, kuyumcu ve Kapalı Çarşı ile 6 Ağustos 2024 Salı tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...