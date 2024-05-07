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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 7 Mayıs 2024 Salı: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 09:18

CANLI ALTIN FİYATLARI 7 Mayıs 2024 Salı: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşların gündeminde olan dalgalanmada bugün gram altın var. 7 Mayıs 2024 Salı günü alış fiyatını 2.410 TL'den açan gram altının satış fiyatı ise 2.411TL olarak vatandaşla buluşuyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar? İşte, 7 Mayıs 2024 Salı canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu!

CANLI ALTIN FİYATLARI 7 Mayıs 2024 Salı: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında değişkenlik devam ediyor. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın 2400 lira eşiğini aştı. Hafta başlangıcıyla birlikte farklılık gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 7 Mayıs 2024 Salı: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.410,89

SATIŞ(TL) 2.411,16

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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.941,00

SATIŞ(TL) 4.017,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 7 Mayıs 2024 Salı: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.135,00
SATIŞ(TL) 16.379,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 7 Mayıs 2024 Salı: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.322,17
SATIŞ(USD) 2.322,51

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