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CANLI ALTIN FİYATLARI 7 Mayıs 2024 Salı: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
09:18
CANLI ALTIN FİYATLARI 7 Mayıs 2024 Salı: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşların gündeminde olan dalgalanmada bugün gram altın var. 7 Mayıs 2024 Salı günü alış fiyatını 2.410 TL'den açan gram altının satış fiyatı ise 2.411TL olarak vatandaşla buluşuyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar? İşte, 7 Mayıs 2024 Salı canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu!