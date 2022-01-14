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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI | Gram fiyatı 800 TL'ye merdiven dayadı! 14 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.01.2022 08:01 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 08:01

ALTIN FİYATLARI CANLI | Gram fiyatı 800 TL'ye merdiven dayadı! 14 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleriyle gündem olmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde 795 TL'den işlem gören gram fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken altın, gün içerisinde canlı ve güncel rakamlarıyla araştırma konusu haline geliyor. Sabah saatlerinden bu yana "14 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz haftalarda grafiğinde çok ciddi düşüşlere imza atan yatırım aracı bu haftayı ise yükseliş bandında tamamladı. İşte 14 Ocak 2022 altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve detaylar...

CANLI - Altın fiyatları 800 TL’ye merdiven dayadı! 14 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları güncel ve canlı rakamlarıyla takip ediliyor. Bugün sabah saatlerinde gelen veriler ışığında gram fiyatı 796 TL'lik fiyatı ile 800 TL'lik eşiğe merdiven dayarken çeyrek fiyatı ise 1285 TL oldu. Bu noktada ise "14 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yatırımcılar tarafından gün içerisinde yanıt arıyor. Analistler bu hafta altın fiyatları üzerindeki bu artışın Fed'in faiz artırım sürecine dair her türlü açıklamadan kaynaklandığını ifade etti.

CANLI - Altın fiyatları 800 TL’ye merdiven dayadı! 14 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 716,13

SATIŞ: 739,74

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CANLI - Altın fiyatları 800 TL’ye merdiven dayadı! 14 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.254,00

SATIŞ: 5.333,00

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CANLI - Altın fiyatları 800 TL’ye merdiven dayadı! 14 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.101,43

SATIŞ: 5.202,69

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CANLI - Altın fiyatları 800 TL’ye merdiven dayadı! 14 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.280,00

SATIŞ: 1.305,00

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