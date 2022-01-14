ALTIN FİYATLARI CANLI | Gram fiyatı 800 TL'ye merdiven dayadı! 14 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleriyle gündem olmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde 795 TL'den işlem gören gram fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken altın, gün içerisinde canlı ve güncel rakamlarıyla araştırma konusu haline geliyor. Sabah saatlerinden bu yana "14 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt arıyor. Geçtiğimiz haftalarda grafiğinde çok ciddi düşüşlere imza atan yatırım aracı bu haftayı ise yükseliş bandında tamamladı. İşte 14 Ocak 2022 altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve detaylar...