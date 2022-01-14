ALTIN FİYATLARI CANLI | Gram fiyatı 800 TL'ye merdiven dayadı! 14 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları güncel ve canlı rakamlarıyla takip ediliyor. Bugün sabah saatlerinde gelen veriler ışığında gram fiyatı 796 TL'lik fiyatı ile 800 TL'lik eşiğe merdiven dayarken çeyrek fiyatı ise 1285 TL oldu. Bu noktada ise "14 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yatırımcılar tarafından gün içerisinde yanıt arıyor. Analistler bu hafta altın fiyatları üzerindeki bu artışın Fed'in faiz artırım sürecine dair her türlü açıklamadan kaynaklandığını ifade etti.