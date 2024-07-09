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CANLI ALTIN FİYATLARI 9 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
09:23
CANLI ALTIN FİYATLARI 9 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde değer artışı yaşadı. Gün içerisinde alım satım yapacaklar 9 Temmuz canlı altın fiyatları ile güvenilir liman sarı metaldeki grafiği inceliyor. Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 2.486 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 9 Temmuz 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…