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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 9 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 09:23

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde değer artışı yaşadı. Gün içerisinde alım satım yapacaklar 9 Temmuz canlı altın fiyatları ile güvenilir liman sarı metaldeki grafiği inceliyor. Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 2.486 liradan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte, 9 Temmuz 2024 güncel çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın alış-satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

Haftaya hareketli bir giriş yapan altının gün içerisindeki grafiği merak ediliyor. 9 Temmuz altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, kuyumcu ve Kapalı Çarşı ile 9 Temmuz Salı tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 16.635,00

Satış: 16.886,00

ATA ALTIN

Alış: 16.479,00

Satış: 16.806,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 9 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.266,67

Satış: 2.402,16

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.364,24

Satış: 2.364,60

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CANLI ALTIN FİYATLARI 9 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

TAM ALTIN

Alış: 16.180,00

Satış: 16.378,00

YARIM ALTIN

Alış: 8.102,00

Satış: 8.214,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 9 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.039,00

Satış: 4.111,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.486,29

Satış: 2.486,62

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