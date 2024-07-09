CANLI ALTIN FİYATLARI 9 TEMMUZ 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

Haftaya hareketli bir giriş yapan altının gün içerisindeki grafiği merak ediliyor. 9 Temmuz altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, kuyumcu ve Kapalı Çarşı ile 9 Temmuz Salı tam, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları...